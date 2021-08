Russia: ministro Esteri Austria, approvazione Sputnik V favorirebbe viaggi da e verso il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Austria è interessata ad agevolare i viaggi con la Russia. Lo ha detto il ministro degli Esteri di Vienna, Alexander Schallenberg, che ha ricevuto oggi a Vienna l’omologo russo Sergej Lavrov. Secondo il capo della diplomazia austriaca, l’approvazione del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik V da parte dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) aiuterebbe la situazione. “A proposito delle vaccinazioni e dell’approvazione dell’Ema, la discussione non è ancora terminata. Siamo interessati a facilitare i viaggi tra Russia e Austria. Aiuterebbe certamente molto se l’Ema desse il via libera allo Sputnik V”, ha dichiarato il ministro. (Geb)