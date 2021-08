Roma: Cirinnà (Pd), grazie a Regione per Lucha y Siesta, da Raggi indifferenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grazie alla determinazione e alla tenacia della Regione Lazio, Lucha y Siesta viene riconsegnata a Roma, con il suo patrimonio di buone pratiche, solidarietà, contrasto alla violenza". Lo scrive in un post su Facebook la senatrice Monica Cirinnà, responsabile Diritti del Pd. "Una bella giornata, che rende evidente la distanza tra un’amministrazione, la Regione, che ha saputo farsi prossima prestando ascolto alle istanze sociali e il comportamento di Roma Capitale e della sindaca, che ha alternato indifferenza ad aperta ostilità - aggiunge -. La vicenda di Lucha y Siesta dimostra che esiste una strada per tenere insieme legalità e solidarietà. E che questa strada va percorsa con coraggio". (Com)