Cina-Russia: colloquio Xi-Putin, occorre fare uso dello Sco per la pace in Afghanistan

- Cina e Russia devono massimizzare il potenziale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) per riportare la pace in Afghanistan. Ne convengono i presidenti dei due Paesi, Xi Jinping e Vladimir Putin, che hanno avuto un colloquio telefonico. Il Cremlino riporta che i due capi di Stato hanno riconosciuto l’importanza “di ristabilire la pace nel Paese il prima possibile e prevenire la diffusione di instabilità nella regione limitrofa”. I due leader sono anche d’accordo sulla necessità di “intensificare i contatti bilaterali e uno stretto coordinamento, soprattutto tramite i ministeri degli Esteri”, prosegue il messaggio. (Rum)