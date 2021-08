Speciale energia: Nord Stream 2 Ag, non soddisfatti per decisione corte tedesca su direttiva Ue gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Nord Stream 2 Ag, operatore del progetto dell’omonimo gasdotto, non è d’accordo con la decisione dell’ente regolatore tedesco che non esclude il gasdotto dalla direttiva dell’Ue sul gas. Nord Stream 2 Ag ha perso il ricorso presentato alla Corte suprema del Land di Dusseldorf e ciò non fa che acuire la posizione contraria dell’operatore che, oltre a ribadire di non essere d’accordo con tale posizione, ha annunciato che non si fermerà nella questione. "Nord Stream 2 Ag ha preso atto della decisione del tribunale e la valuterà”, ha affermato l'operatore Nord Stream 2 Ag in una nota. "Il rigetto della domanda di esenzione di Nord Stream 2 dimostra l'effetto discriminatorio della modifica attuata alla direttiva Ue sul gas”, si legge nella nota. Nord Stream 2 Ag sottolinea che il rifiuto dell'Agenzia federale di rete tedesca di concedere un'eccezione al progetto non tiene conto dei principi fondamentali della protezione degli investimenti, consentendo un'interpretazione restrittiva del termine "completato". Allo stesso tempo, la società ricorda che sono in corso di valutazione dei suoi reclami in merito a modifiche della direttiva Ue sul gas presso la Corte di giustizia europea (Cgue) in conformità con il Trattato sulla Carta dell'energia. (Rum)