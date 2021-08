Speciale energia: Cina, scoperto giacimento di petrolio con riserve da 1,27 miliardi di tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cinese Daqing Oilfield, controllata della China National Petroleum Corporation (Cnpc) e attiva nel nord-est del Paese, ha annunciato questa mattina la scoperta di un giacimento di petrolio con riserve stimate in circa 1,27 miliardi di tonnellate. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Xinhua”. La scoperta dovrebbe contribuire a rafforzare la produzione del sito petrolifero di Daqing, che dopo la sua scoperta nel 1959 ha prodotto oltre 2,4 miliardi di tonnellate di greggio. Nel sito sono attualmente in funzione 40 pozzi per l’estrazione di petrolio da scisto. (Cip)