Speciale energia: Polonia-Ucraina, presidenti hanno discusso di cooperazione nel settore energetico

- Le prospettive di cooperazione bilaterale nel settore dell’energia sono state al centro di colloqui tra il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, e quello polacco, Andrzej Duda. Lo rende noto l’ufficio stampa della presidenza di Kiev. Il colloquio è avvenuto a margine del vertice inaugurale della Piattaforma di Crimea. Una particolare attenzione è stata dedicata anche alla coordinazione del contrasto al progetto di gasdotto Nord Stream 2. “Lo vediamo primariamente come una minaccia alla sicurezza. Pertanto dobbiamo lavorare assieme per prevenirne l’avvio”, ha sottolineato Zelensky. “Questo è nell’interesse della sicurezza energetica dell’Europa in generale”, ha continuato. Il capo dello Stato ucraino ha anche promosso l’avvio di progetti infrastrutturali, tra i quali una linea ferroviaria ad alta velocità tra Kiev e Varsavia, entro il quadro di cooperazione dell’Iniziativa dei Tre Mari. (Rum)