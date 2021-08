Marocco-Algeria: Oic invita i due Paesi al dialogo e a dare priorità a interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Organizzazione per la cooperazione islamica invita l'Algeria e il Marocco a privilegiare gli interessi comuni, il buon vicinato nelle loro relazioni e al dialogo per risolvere le controversie. In una nota diramata oggi all’indomani della rottura da parte dell’Algeria dei rapporti diplomatici con il Marocco, il segretariato generale dell'Organizzazione per la cooperazione islamica ha chiesto di dare priorità agli interessi comuni, ricordando che i due Paesi sono membri attivi e influenti dell'Oic. Il segretariato generale dell’Oic ha inoltre invitato Algeri e Rabat al dialogo per risolvere le loro divergenze. (Res)