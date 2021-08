Milano 2021: Roggiani (Pd) risponde a Salvini, tipico della Lega dileguarsi quando c'è da lavorare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani risponde in una nota al segretario della Lega Matteo Salvini che stamattina ha dichiarato che non sarà capolista alle amministrative di Milano: "Oggi Matteo Salvini ha annunciato che non si candiderà alle elezioni di Milano. Tipico della Lega, presentarsi per le passerelle mediatiche e poi dileguarsi nel momento in cui è richiesto un impegno concreto e c'è da lavorare. Nessuno di noi ci sperava, visto il numero di volte che il segretario della Lega si è visto in Consiglio comunale nei 25 anni in cui è stato consigliere, ma forse il fatto di aver tappezzato la città con la sua faccia, anziché quella di Bernardo, lo lasciava presagire”. “Poco male, non ne sentiremo la mancanza, ma una cosa ci teniamo a dirla a Salvini: la smetta di 'usare' Milano per venire a fare caciara contro il governo. A noi non interessano né le passerelle né la propaganda spicciola, andiamo avanti a incontrare e ascoltare le cittadine e i cittadini, lavorando e progettando il presente e futuro di questa città, che è la cosa più importante" ha aggiunto Roggiani (Com)