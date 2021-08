Sicurezza: Aimi (FI), ex Officine Reggiane vanno bonificate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ex Officine Reggiane vanno "bonificate ed è arrivato il momento della tolleranza zero contro il crimine, senza indugi e disarmanti tentennamenti. La situazione di degrado e di illegalità ha raggiunto livelli non più sopportabili, per una città come Reggio Emilia che aspira a definirsi civile, e che ha pagato un prezzo elevatissimo alle fallimentari politiche di accoglienza delle amministrazioni di sinistra. La popolazione ha visto spendere denaro pubblico in mega progetti che non hanno per nulla posto in sicurezza il quartiere". Lo afferma, in una nota, il senatore Enrico Aimi, coordinatore regionale di Forza Italia Emilia Romagna. "Ci domandiamo come possano essere state partorite certe idee bislacche che hanno certificato come la toppa politica sia peggio del buco scavato da un inaccettabile fai da te - prosegue -. I reggiani si accingono a manifestare davanti ai cancelli di quelle che furono le loro più gloriose officine, anche simbolo del lavoro, oggi ruderi abitati dalla disperazione, dalla delinquenza, dall’assenza delle più elementari norme igieniche. Ho già portato all’attenzione del Ministro dell' Interno, con un interrogazione in Senato, queste criticità ma ora serve uno scatto d’orgoglio da parte dell’amministrazione. Non è giustificabile, e ulteriormente tollerabile, l’incapacità dimostrata da chi avrebbe il dovere civile di reagire, forse impegnato in altri cantieri, ma distratto verso l’avvilente degrado nel quale vivono e si dibattono i propri cittadini. Forza Italia - e tutto il centrodestra - ritengono che, a questo punto, la protesta e la reazione politica equilibrata siano un auspicabile atto di assoluto buon senso da parte della gente, per denunciare che l’allarme sta suonando invano da tanto, troppo tempo. E’ l’ora dell’azione". (com)