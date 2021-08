Cina-Russia: presidenti Xi e Putin contro la falsificazione della storia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I presidenti di Cina e Russia, Xi Jinping e Vladimir Putin, chiedono uno sforzo per la preservazione della verità e per la prevenzione contro i tentativi di falsificare la storia. Lo afferma una nota del Cremlino dopo il colloquio telefonico tra i due leader. Tale sforzo è necessario “in occasione del prossimo 76mo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale, afferma la nota. I due presidenti hanno dichiarato con soddisfazione che la partnership strategica bilaterale si sta sviluppando in modo dinamico. “Soprattutto, le parti sono interessate a intensificare la loro interazione”, si legge nella nota del Cremlino. (Rum)