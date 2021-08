Tanzania: sparatoria all'ambasciata francese, uccisi due poliziotti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due agenti di polizia e un tiratore non identificato sono stati uccisi in uno scontro armato avvenuto poco fa nei pressi dell'ambasciata francese a Dar es Salaam, in Tanzania. Lo ha reso noto dal capo della polizia, Simon Sirro, precisando che il movente dell'attentato non è al momento chiaro. “Abbiamo perso due agenti. L'assalitore è stato ucciso. Ora lavoriamo per stabilire la sua identità e la sua provenienza, e in seguito terremo un briefing", ha dichiarato Sirro alla stampa. I video di testimoni oculari pubblicati sui social media mostrano il momento in cui l'aggressore è stato abbattuto da un proiettile sparato da un cecchino a pochi metri dall'ingresso principale dell'ambasciata francese. La sparatoria è avvenuta mentre la presidente Samia Suluhu stava incontrando i vertici della polizia in un luogo non noto. L'ambasciata degli Stati Uniti in Tanzania ha emesso un avviso esortando i suoi cittadini a evitare l'area vicino all'ambasciata francese e a monitorare i media locali per ottenere informazioni. (Res)