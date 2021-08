Speciale energia: Romania, preoccupazione per aumenti dei prezzi del gas e dell'elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le bollette dei romeni potrebbero essere più salate il prossimo inverno a causa dell'aumento dei prezzi del gas. I dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (Ins) indicano che l'energia elettrica e il gas naturale hanno registrato rincari elevati nell'ultimo anno. Tra luglio 2020 e luglio 2021, le tariffe per l'energia elettrica sono aumentate del 24,65 per cento, mentre quelle del gas del 20,55 per cento. I dati prevedono che il prezzo del gas nel Paese possa raggiungere la media di 450 dollari per mille metri cubici. "Il livello di povertà energetica o il rapporto tra prezzi e stipendi ci porterà alle condizioni della seconda decade del XXI secolo. Analizzando l'evoluzione de iprezzi negli ultimi 107 anni, si tratterà della più costosa bolletta mai pagata dal consumatore finale dal 1914, da quando cioé il gas naturale viene utilizzato e venduto in Romania", ha spiegato il presidente dell'Associazione Energia Intelligente, Dumitru Chisalita. Di recente, il ministro dell'Energia romeno, Virgil Popescu, ha dichiarato che la legge sui consumatori vulnerabili, che prevede aiuti finanziari alle persone a basso reddito, potrebbe entrare in vigore quest'inverno. L'argomento è stato discusso dal premier, Florin Citu, e dal ministro dell'Energia con i rappresentanti del Consiglio della concorrenza e dell'Autorità nazionale di regolamentazione nel settore dell'energia, alla luce dei recenti rincari. Il ministro Popescu ha esortato le persone che non hanno ancora firmato un contratto con i fornitori di scegliere la migliore offerta del mercato concorrenziale libero, per beneficiare di prezzi più convenienti. Da parte sua, il premier Citu ha assicurato che la legge sui consumatori vulnerabili sarà varata quanto prima dal Parlamento. Citu sostiene che ci sarà un compenso al prezzo delle bollette quest'inverno, sia per le persone vulnerabili che per gli altri consumatori. (Rob)