- Kazakhstan: imposto obbligo vaccinale per entrare in bar e ristoranti nel fine settimana - Le persone non vaccinate in Kazakhstan non potranno entrare in bar, ristoranti e centri commerciali nel fine settimana. Lo ha stabilito il governo di Nur-Sultan con un ordine esecutivo che entrerà in vigore a partire da sabato. Nei fine settimana l’accesso a tali attività commerciali sarà consentito solo a chi dimostrerà di aver ricevuto almeno una dose di vaccino, a chi mostrerà un test negativo effettuato o a chi è guarito dal Covid-19 negli ultimi tre mesi. La decisione giunge mentre il Paese si prepara a riaprire le scuole a partire dal mese prossimo. La maggior parte degli istituti scolastici sono chiusi dal marzo del 2020, ovvero dall’inizio della pandemia. Finora il Kazakhstan ha registrato 823.189 casi Covid e 8.643 relativi decessi. Le persone pienamente vaccinate sono 5,1 milioni, circa un quarto dell’intera popolazione. (Res)