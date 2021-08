© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marocco-Algeria: stampa marocchina, rottura rapporti diplomatici “ingiustificata e unilaterale” - La stampa marocchina dedica oggi poco spazio alla rottura dei rapporti diplomatici annunciata ieri dall'Algeria, limitandosi per lo più alla ripresa delle dichiarazioni del ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, che ha definito “ingiustificata, pretestuosa”, ma tuttavia “attesa” la scelta di Algeri. A fine luglio, ricorda la dichiarazione del ministro, il re del Marocco, Mohammed VI, aveva invitato il presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, a “lavorare all’unisono per lo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi”. Il portale informativo “Medias 24”, riprende le dichiarazioni del capo della diplomazia di Rabat, secondo il quale la decisione dell’Algeria è “unilaterale e ingiustificata”. Secondo il ministro, il Regno si "rammarica per questa decisione" ribandendo la necessità di continuare ad agire per lo sviluppo delle relazioni tra i due popoli con saggezza e responsabilità. (segue) (Res)