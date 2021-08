I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Marocco: partiti governo sostengono stop rapporti, l’opposizione islamica temporeggia - I principali partiti politici dell’Algeria hanno espresso il proprio sostegno alla decisione del presidente della Repubblica, Abdelmajid Tebboune, di interrompere le relazioni con il Marocco. L’unica eccezione è il Movimento della società per la pace (Msp), formazione islamica di opposizione all’esecutivo e seconda forza politica in parlamento. Questo partito, considerato vicino alla Fratellanza musulmana, l’influente gruppo politico musulmano al governo in Marocco attraverso Partito della Giustizia e dello Sviluppo, è stato escluso all’ultimo momento dalla coalizione che si riunisce attorno al capo dello Stato, formatasi dopo le elezioni anticipate del 12 giugno scorso. Il presidente dell’Msp, Abedrezzak Makri, non ha ancora preso una posizione e declina ogni commento, ma secondo fonti di “Agenzia Nova” una dichiarazione dovrebbe arrivare in giornata. Intanto, come prevedibile, il Fronte di liberazione nazionale (Fln), il principale partito politico al potere nel Paese nordafricano, ha accolto con favore la decisione del governo di interrompere i rapporti con il Marocco. (segue) (Res)