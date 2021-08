I fatti del giorno - Nord Africa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria-Marocco: per la stampa algerina la rottura delle relazioni era nell’aria - La stampa algerina dedica ampio spazio oggi alla rottura dei rapporti diplomatici con il Marocco annunciata ieri dal ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra. Secondo la lunga dichiarazione letta dal capo della diplomazia a nome del presidente della Repubblica, Abdelmadjid Tebboune, alla base della decisione ci sarebbero gli “atti ostili” del Marocco nei confronti dell'Algeria da metà luglio, in particolare le dichiarazioni a sostegno al diritto all'autodeterminazione della Cabilia, e le affermazioni su rapporti tra Algeria e Iran fatte dal ministro israeliano, Yair Lapid, durante la sua visita in Marocco. Non solo. Algeri ha accusato Rabat di essere dietro gli incendi boschivi che hanno causato decine di vittime e devastato il nord del Paese. Secondo il sito web filo governativo “Algerie Patriotique” “la decisione era nell'aria”, dal momento che “la rottura avviene a due mesi dalla provocazione rappresentante del Marocco alle Nazioni Unite, che aveva esposto una mappa dell'Algeria senza la Cabilia”. L'interruzione dei rapporti con Rabat, secondo il giornale, “era già stata decisa da Algeri dopo che le Forze armate algerine erano state messe in stato massima allerta alle frontiere occidentali e avevano chiuso dello spazio aereo”. (segue) (Res)