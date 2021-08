Russia-Turchia: Cremlino, relazioni strategiche ma sulla Crimea siamo in disaccordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le relazioni tra Russia e Turchia si basano su un partenariato strategico e su una solida cooperazione commerciale, economica e di investimenti, ma ci sono disaccordi sul tema della Crimea. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, durante il briefing con la stampa. "Le relazioni russo-turche nel loro insieme hanno la natura di un partenariato, ma sono concretamente basate su un fondamento reale e solido di cooperazione commerciale, economica, di investimento. Ma questo non significa che queste relazioni esenti da disaccordi significativi e non solo sul tema della Crimea. Non accettiamo questa posizione dei nostri colleghi turchi, la consideriamo assolutamente sbagliata", ha detto Peskov. In precedenza, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha affermato che la Piattaforma della Crimea svolgerà un ruolo importante per garantire che l’Ucraina riottenga il controllo della Crimea. Il 23 agosto si è tenuto a Kiev il vertice della piattaforma di Crimea, un consesso internazionale promosso dalle autorità di Kiev per rafforzare il consenso internazionale a sostegno del ritorno della Crimea all’Ucraina. (Rum)