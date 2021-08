Afghanistan: ministra Difesa Spagna, popolazione subirà terribili persecuzioni e violenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione afgana subirà una "terribile persecuzione e violenza" una volta che i talebani avranno preso il pieno controllo del Paese dopo il ritiro imminente delle truppe internazionali. Lo ha affermato la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, in un'intervista televisiva ad "Antena 3", evidenziando come le aggressioni che sono già in corso rappresentano "un indubbio fallimento dell'Occidente". Per questo motivo Robles ha detto di provare "frustrazione" perché sa che lasceranno l'Afghanistan nelle mani dei talebani, il che porterà a terribili persecuzioni e violenze, soprattutto contro donne e ragazze. D'altra parte, la ministra ha sottolineato che le truppe spagnole stanno effettuando alcune operazioni per radunare collaboratori fuori dal perimetro dell'aeroporto di Kabul, che è l'unica zona sicura sotto il controllo degli Stati Uniti, mentre il resto della capitale è sotto il comando dei talebani. In tal senso, i militari spagnoli stanno facendo "tutto ciò che è umanamente possibile" per evacuare il maggior numero di persone. (Spm)