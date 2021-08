Russia: Cremlino, motivi fondati per inserire “Dozhd” in lista media ritenuti agenti stranieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati identificati dei motivi sostanziali per includere l’emittente televisiva “Dozhd” nel registro degli agenti dei media stranieri: non è avvenuta un'applicazione selettiva della legge. Lo ha affermato Dmitrij Peskov, portavoce del Cremlino, durante un briefing con la stampa. “No, non credo che si tratti di un'applicazione selettiva della legge. C'erano motivi sostanziali per prendere tali decisioni", ha detto Peskov, invitando coloro che hanno dubbi in merito a rivolgersi al ministero della Giustizia russo.(Rum)