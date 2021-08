Roma: spaccio tra Mentana e Fiano, due persone arrestate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone che spacciavano droga sono state arrestate dai carabinieri di Monterotondo, una a Mentana, l'altra a Fiano Romano. Nel primo caso si tratta di una donna di 29 anni di Palombara trovata in possesso di cocaina mentre circolava a bordo di un motorino, successivamente risultato rubato. La giovane trasportava 4 grammi di cocaina, suddivisa in diverse dosi e quasi 500 euro in contanti. A Fiano Romano i militari invece hanno scoperto un mercato casalingo della droga e hanno arrestato un uomo con precedenti di 54 anni di Civitella San Paolo che nella propria abitazione, oltre a detenere circa 100 grammi di hashish, in parte già confezionato in dosi, aveva anche iniziato a coltivare marijuana. Nell'appartamento c'erano infatti quattro piante da circa un metro, e lo spacciatore metteva a disposizione l’abitazione anche per fumare la marijuana che vendeva nel salotto di casa. (Rer)