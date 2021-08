Roma: Vincenzi, intervento Regione Lazio su Lucha y siesta è salvezza per donne e diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'ottima notizia: la Regione Lazio ha salvato la Casa delle donne Lucha y siesta, un progetto che da più di 11 anni fornisce informazione, orientamento, ascolto e accoglienza alle donne che ne hanno necessità". Lo dichiara in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi. "La nostra Regione scende in campo in maniera concreta per il rispetto dei diritti, affinché tutti possano far sentire la propria voce. Grazie al presidente Zingaretti e a chi tutti I giorni lotta per aiutare chi ne ha bisogno", conclude. (Com)