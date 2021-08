© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna ha revocato la quarantena imposta per un periodo di dieci giorni ai cittadini in arrivo da Paesi considerati ad alto rischio per il contagio del Cvid-19, fra cui Argentina, Bolivia, Brasile e Colombia, oltre a Namibia e Sudafrica. È quanto riferito dal ministero della Salute iberico.(Spm)