India: cittadini afgani saranno accolti solo se in possesso di visto elettronico

- I cittadini afgani che vogliono recarsi in India saranno accolti solo se in possesso di un visto elettronico. Lo ha comunicato oggi il ministero degli Esteri di Nuova Delhi, che ha annullato tutti i visti precedentemente rilasciati a cittadini afgani che non si trovano ancora in India. La decisione è stata assunta dopo la notizia dello smarrimento di alcuni passaporti afgani con visto cartaceo per l’India e dopo la chiusura della missione indiana a Kabul, conquistata dai talebani nelle scorse settimane.(Inn)