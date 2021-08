Afghanistan: Manfredi, Napoli ha risposto a richiesta di aiuto dei profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non avevamo dubbi che Napoli avrebbe risposto con spirito di fratellanza alla richiesta di aiuto dei profughi afghani. Sin da subito abbiamo accolto l’appello dei Comuni a predisporre una rete di accoglienza: ogni Istituzione sta facendo la sua parte. In queste ore sono arrivati al Covid Residence dell’Ospedale del Mare 87 profughi afghani, tra cui una decina i bambini. Tutti duramente provati dalla forte tensione di queste settimane nel loro Paese. Per aiutare concretamente queste famiglie, siamo a disposizione della rete di associazioni che si stanno adoperando per l’Afghanistan. Nelle prossime ore, faremo visita ad un nucleo familiare di afghani ospitati in città per testimoniare la nostra solidarietà e per conoscere da vicino le buone pratiche di accoglienza e inclusione messe in campo da chi lavora per tutelare i richiedenti asilo e creare le condizioni per donare loro un futuro sereno". Così il candidato sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, sui suoi canali social. (Ren)