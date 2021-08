Roma: Gualtieri, grazie a Regione Lazio Lucha y siesta è salva, esperienza va avanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La casa delle donne Lucha y siesta è salva. Grazie all’intervento della Regione Lazio, che si è aggiudicato l’immobile all’asta, questa esperienza straordinaria che dura da 13 anni potrà continuare". Lo scrive su facebook il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. "Le attiviste avranno così la possibilità di proseguire la preziosa attività di questo centro dalle molteplici e fondamentali funzioni: sportello antiviolenza, casa rifugio, spazio politico verde e polifunzionale - aggiunge -. Questo immobile, a causa del disinteresse e della superficialità della giunta Raggi, ha rischiato di finire nelle mani di speculatori, il che avrebbe significato la fine di un’esperienza fondamentale per il tessuto sociale della città. Grazie a Nicola Zingaretti e a tutte le donne e gli uomini che si sono battuti per conservare e dare continuità ad un patrimonio unico di umanità, che accoglie e segue con professionalità donne e bambini in difficoltà. È un passo importante - conclude - che va nella giusta direzione, quella di fare di Roma una città delle donne e per le donne". (Rer)