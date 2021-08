Ue: de Guindos (Bce), a settembre prevediamo rialzo delle previsioni economiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea (Bce) potrebbe rivedere al rialzo le sue previsioni di crescita per l'area euro durante l’aggiornamento previsto a settembre. Lo ha affermato il vicepresidente della Bc, Luis de Guindos, durante il suo intervento a un evento organizzato dal “Diario de Navarra”. "Tutti gli indicatori anticipatori per il terzo e il quarto trimestre sono positivi", ha detto de Guindos "La Bce rilascerà le sue nuove previsioni a settembre. Ultimamente abbiamo migliorato le nostre proiezioni e potremmo farlo di nuovo", ha affermato il vicepresidente, che prevede che la crescita del Pil nell'area dell'euro potrebbe aggirarsi intorno al 4,5 per cento quest'anno. D'altronde il vicepresidente della Bce ha ribadito che il recente rialzo dell'inflazione è dovuto principalmente agli effetti di base, sottolineando che "ogni confronto con il 2020 è distorto". De Guindos prevede quindi che l'inflazione continuerà ad accelerare in Europa ed entro la fine dell'anno potrebbe attestarsi intorno al 3 per cento, anche se è fiducioso che dal prossimo anno, con la scomparsa degli effetti base, potrebbe esserci un significativo rallentamento. Tuttavia, l'economista spagnolo ha avvertito che "è essenziale che non vi siano effetti di secondo impatto e indicizzazione", che potrebbero prolungare nel tempo l'effetto degli aumenti dei prezzi. In ogni caso, de Guindos ha sottolineato che, nonostante la modifica della definizione di stabilità dei prezzi da parte della Bce, l'istituto non si propone di applicare una strategia per compensare gli scostamenti dell'inflazione, come annunciato dalla Federal Reserve statunitense (Fed). (Spm)