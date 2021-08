Roma: fermati sei saltafila in zona San Pietro, multe e daspo urbano per 48 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri ieri in zona San Pietro hanno sorpreso 6 saltafila mentre esercitavano illegittimamente la promozione turistica e l’intermediazione per la vendita di biglietti di ingresso per musei e bus turistici. Le sei persone sono state tutte identificate e sanzionate per violazione del regolamento urbano di Roma Capitale. Si tratta di un bengalese di 33 anni e un iraniano di 35 anni, sorpresi nei pressi dei Musei Vaticani, e di tre bengalesi e un tunisino di 52, 32, 25 e 38 anni fermati nell’area Castel Sant’Angelo. A tutti è stata applicata anche la sanzione per la violazione del divieto di stazionamento, con daspo urbano, ovvero ordine di allontanamento dall’area, per 48 ore. (Rer)