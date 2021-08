Rimini: Conte, lavorare su sicurezza, infrastrutture e turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre “garantire sicurezza perché tutti i cittadini possano uscire liberamente la sera e tornare a casa in piena sicurezza, continuare a lavorare sulle infrastrutture” e, inoltre, “bisogna assolutamente garantire alla filiera del turismo un arco di vita economico e sociale molto più lungo, non possiamo concentrare il turismo solo nei mesi estivi”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un intervento a Rimini. (Rin)