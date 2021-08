Tunisia: presidente Saied accusa la "lobby dei partiti" del carovita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha sollecitato i funzionari del ministero del Commercio e dello sviluppo delle esportazioni a porre fine alle pratiche monopolistiche e speculatorie, chiedendo un maggiore controllo dei prezzi di beni e merci e una rigorosa applicazione legge. Il capo dello Stato ha denunciato, durante un incontro tenuto ieri a Cartagine con il ministro del Commercio e dello sviluppo delle esportazioni Mohamed Bousaid, alcuni "partiti (senza nominarli) che stanno lavorando per affamare la gente, monopolizzando i prodotti alimentari e l'acqua minerale, come parte di una politica volta a far soffrire di più i tunisini”. Saied ha citato in particolare "i circuiti distributivi" che "affamano la gente", e "le lobby corruttive che stanno dietro", secondo un video pubblicato sulla pagina ufficiale della presidenza della Repubblica. Il presidente ha ricordato il suo l'invito ai commercianti a ridurre i prezzi dei prodotti alimentari, un invito rispettato “solo per due giorni” perché i prezzi sono poi “nuovamente aumentati su richiesta di noti partiti politici”. In tale contesto, il presidente ha raccomandato al ministro del Commercio di “mostrare fermezza con questi operatori” per garantire il rispetto della legge, minacciando di ricorrere a ritorsioni in caso di inadempienze.(Tut)