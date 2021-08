Sudan-Sud Sudan: Onu accoglie richiesta di Khartum per ritiro forze etiopi dall'area contesa di Abyei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Nazioni Unite hanno accolto la richiesta del governo del Sudan affinché le forze etiopi lascino la regione di Abyei, contesa fra Sudan e Sud Sudan. "È stato concordato di ritirare la componente etiope dalla Forza di sicurezza provvisoria delle Nazioni Unite ad Abyei (Unisfa) nei prossimi tre mesi su richiesta del Sudan", si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri di Khartum. Ad aprile il governo sudanese aveva chiesto la sostituzione delle forze di pace etiopi dopo aver accusato Addis Abeba di aver ammassato truppe nella regione orientale di al Fashaga, un'area contesa da entrambe le parti. Secondo l’ultimo rapporto del Dipartimento per le operazioni di pace delle Nazioni Unite (Dpo), risalente al gennaio 2021, un totale 3.306 militari etiopi erano schierati ad Abyei. La missione Unisfa è stata istituita nel giugno 2011 con il compito di monitorare il confine fra Sudan e Sud Sudan e la zona demilitarizzata di Abyei, facilitando la distribuzione di aiuti umanitari e garantendo la sicurezza delle infrastrutture petrolifere della regione, dopo che il governo del Sudan e il Movimento popolare di liberazione del Sudan (Splm) hanno raggiunto un accordo ad Addis Abeba, stabilendo la demilitarizzazione di Abyei e ponendo la regione sotto il controllo delle truppe etiopi. Le relazioni fra Khartum e Giuba sono tese fin dall’indipendenza del Sud Sudan, avvenuta il 9 luglio del 2011. Da allora il governo sudanese chiede alle autorità sud sudanesi di espellere i gruppi ribelli armati dal territorio del Sud Sudan e di attivare una zona cuscinetto al confine tra i due paesi, come concordato nel settembre 2012 fra i due governi. (Res)