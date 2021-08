Francia: cala dell'1,6 per cento mensile il numero dei disoccupati a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia è stato registrato un calo di 60.100 persone disoccupate in cerca di lavoro a luglio. È quanto emerge dai dati statistici presentati dalla Direzione per le ricerche, gli studi e le statistiche (Dares), secondo cui in questa categoria specifica dei cittadini disoccupati si registra una flessione dell’11,1 per cento a luglio rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, mentre rispetto a giugno il calo è pari all’1,6 per cento. (Frp)