Tunisia: presidente Saied, attività del Palamento “un pericolo” per lo Stato

- L’attività del Parlamento rappresenta “un pericolo per lo Stato”. Lo ha detto il presidente della Tunisia, Kais Saied, durante un incontro tenuto ieri a Cartagine con il ministro del Commercio e dello sviluppo delle esportazioni Mohamed Bousaid. Il capo dello Stato ha ricordato la sua decisione di rinnovare, fino a nuovo avviso, le misure eccezionali annunciate il 25 luglio, tra cui il congelamento delle attività del parlamento. Saied ha osservato che "i partiti hanno deviato il denaro destinato al Paese a proprio vantaggio e verso conti in Svizzera”, sottolineando che “tutti i fatti e i nomi 'coinvolti' in questi atti verranno alla luce". Il presidente ha promesso che “i truffatori che cercano di barricarsi dietro a un partito non saranno risparmiati”. (Tut)