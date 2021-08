Roma: Colosimo (Fd'I), su Lucha y siesta Regione Lazio usa fondi pubblici senza trasparenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Guarda caso mentre la Regione Lazio è ancora completamente bloccata a causa dell'attacco hacker ed è impossibile accedere a qualsiasi tipo di atto, la giunta Zingaretti annuncia in modo trionfale di essersi aggiudicata l'asta per l'immobile di Lucha y siesta. Ancora una volta, quindi, si usano i fondi pubblici infischiandosene completamente della trasparenza, ma anzi approfittando di un forzato lockdown degli uffici regionali". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale di Fratelli d'Italia, Chiara Colosimo. "Senza dimenticare poi che, come sempre, si è scelto di aiutare un'associazione dichiaratamente politicizzata, mentre nel nostro territorio ce ne sono tante altre che operano per sostenere e difendere i diritti delle donne ma sono lasciate al loro destino", conclude. (Com)