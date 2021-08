Amministrative: Conte, progetto per Rimini si colloca in area centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel progetto politico del Movimento 5 stelle per Rimini, con candidata sindaca Gloria Lisi “io ci credo molto, è un progetto che si colloca nell’area del centro sinistra”. Lo ha detto il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, in un intervento a Rimini. “Non siamo riusciti – ha spiegato il presidente del M5s - a concludere un dialogo con l’amministrazione uscente, questo è un progetto concorrente ma si colloca sempre nell’area del centrosinistra. Noi abbiamo poi ben chiaro un obiettivo politico più generale, ci differenziamo dalle politiche di destra, per il resto qui si stratta di coltivare positivamente il nostro progetto”, ha concluso Conte. (Rin)