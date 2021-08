Carceri: Leone (M5s), scritto a Dap su situazione Barcellona Pozzo di Gotto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho visitato otto strutture carcerarie ed ho riscontrato una situazione sanitaria troppo spesso fatiscente. Ma non solo. Nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto vi è una situazione di forte anomalia per quanto riguarda le buste paga dei detenuti su cui ho inviato una relazione al Dap". Lo annuncia in una nota la senatrice del Movimento cinque stelle Cinzia Leone. "Anche i detenuti - spiega - hanno diritto a ferie e a malattie seppur con i due terzi in meno rispetto alla remunerazione prevista dei Ccnl. Le carceri devono avere un’importante funzione rieducativa e qualsiasi stortura incide notevolmente sulla qualità di vita dei detenuti, ma anche di chi vi lavora. Per questo - conclude Leone - continuerò i miei sopralluoghi, in costante contatto con il Dap". (Com)