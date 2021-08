Grecia: incendi, secondo stanziamento da 6,7 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati stanziati 6,7 milioni di per il sostenere finanziariamente le vittime degli incendi che hanno colpito la Grecia durante il periodo estivo. Come riferito dai media locali, i fondi sono stati depositati dal ministro della Finanza del Paese, Yanis Varoufakis. A oggi le autorità della Grecia hanno allocato più di 10,4 milioni di euro per risarcire i danni provocati dalle fiamme che hanno colpito il Paese. In totale, sono stati versati 3,5 milioni di euro su 640 conti bancari per il ripristino di proprietà danneggiate, 1,4 su 481 per il risarcimento di elettrodomestici, mobili e oggetti di arredamento, e 620 imprese hanno ricevuto sussidi che ammontano a 1,6 milioni di euro. Il prossimo versamento dalle autorità greche è previsto per venerdì 27 agosto. (Gra)