Grecia: commissario Ue per la gestione delle crisi visita il Paese devastato dagli incendi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha visitato la Grecia dopo i devastanti incendi delle ultime settimane. Lo comunica la Commissione Ue. Lenarcic ha incontrato il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, e il vicepremier, Christos Triantopoulos. Nella sua visita nella regione dell’Attica, pesantemente colpita dagli incendi, il commissario ha dichiarato che “la stagione degli incendi in Europa è stata molto grave e ha avuto effetti nocivi su persone ed ecosistemi. Ha colpito in particolare la Grecia, dove possiamo vedere la peggiore ondata di incendi da oltre un decennio”. Il commissario ha continuato elogiando il meccanismo di protezione civile dell’Ue e la flotta di velivoli per la lotta agli incendi rescEU. “Stiamo lavorando con i Paesi membri, Grecia inclusa, per aumentare le capacità del rescEU nel prossimo futuro”, ha detto Lenarcic. “Aumentare le riserve e le capacità è un’impresa di lungo periodo per affrontare le sempre più attuali conseguenze del cambiamento climatico al fine di proteggere i nostri cittadini e la nostra natura. Tuttavia, desidero affermare che prevenzione e adattamento restano centrali”, ha detto. (Beb)