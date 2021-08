Cina-Russia: colloquio Xi-Putin, Pechino pronta a rafforzare coordinamento su Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina è pronta a rafforzare l'interazione e il coordinamento con la Russia e l'intera comunità internazionale sulla situazione in Afghanistan. Lo ha affermato il presidente cinese, Xi Jinping, in una conversazione telefonica con il presidente russo, Vladimir Putin. "La Cina è pronta a rafforzare l'interazione e il coordinamento con l'intera comunità internazionale, compresa la Russia, e invita tutte le parti in Afghanistan a negoziare la creazione di una struttura politica aperta e inclusiva, a condurre una politica interna ed estera moderata e contenuta, a dissociarsi completamente da tutte le organizzazioni terroristiche e stabilire relazioni amichevoli con tutti i Paesi del mondo, in particolare con gli Stati vicini", ha affermato il capo dello Stato cinese, citato dall'emittente televisiva "China Central Television", durante la conversazione con Putin. (Cip)