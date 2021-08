Milano 2021: Lega, capolista sarà donna della società civile conosciuta per suo impegno civico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano la Lega è al lavoro per una lista di alto profilo, a partire dalla capolista che - come già avvenuto a Roma con Simonetta Matone - sarà una donna della società civile conosciuta e apprezzata per il suo impegno per la città, i quartieri e le imprese. Lo rendono foto fonti lega ricordando che la metà dei candidati, per Palazzo Marino e per i Municipi, non avrà tessera di partito in tasca e rappresenterà il mondo del volontariato e delle imprese, delle partite Iva, dello sport e della cultura. (Rem)