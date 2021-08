Francia: ministro Giustizia Dupond-Moretti, più magistrati a Marsiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci saranno più magistrati a Marsiglia. Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia, Eric Dupond-Moretti, durante una riunione dedicata alla riforma della giustizia penale sui minori. Come riferito dall'emittente televisiva "France info", sono 62 le persone che hanno iniziato a lavorare per il tribunale di Marsiglia nell'ultimo anno, di cui undici magistrati, il cui incarico inizierà il primo settembre prossimo. Su questo punto, Dupond-Moretti ha dichiarato che "non sono mai abbastanza, e che non si possono fare miracoli senza le risorse necessarie". "Lo sappiamo bene, la giustizia ha bisogno di fondamenta, e sono molto attento alle richieste dei capi di giurisdizione: vogliono infatti più magistrati. Essendo una necessità legittima, io sono favorevole alla richiesta", ha aggiunto Dupond-Moretti. Già da marzo, Marsiglia era soggetta a discussioni sul funzionamento giudiziario della città e Dupond-Moretti aveva così richiesto di controllare ufficialmente l'Ispezione generale della giustizia di Marsiglia "per regolarla al meglio e renderla il più efficiente possibile". (Frp)