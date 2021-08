Alba: vandali danneggiano 16 alberi, Comune costretto ad abbatterli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sedici alberi di varietà Olmo campestre ed Acero negundo nelle scorse settimane erano stati danneggiati da vandali in via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ad Alba (Cuneo), nell’area verde di fronte alla Palestra “Centro Storico”. I danni si sono rivelati così gravi che l'amministrazione comunale è stata costretta, nelle scorse ore, ad abbatterli. In quel punto saranno piantati alberi nuovi. Il danno, spiega il Comune, è rilevante, considerato che ogni pianta ha un costo di acquisto di circa 250 euro, oltre alle spese per l’abbattimento degli alberi rovinati e la piantagione dei nuovi. Per questo, l’Amministrazione comunale ha presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri, che stanno già indagando. Sono in corso, infatti, gli accertamenti da parte delle forze dell'ordine con la visione dei filmati delle telecamere di sorveglianza della zona. (segue) (Rpi)