Libano: premier designato Miqati presenterà bozza governo entro domani

- Il premier designato del Libano, Najib Miqati, presenterà una bozza di governo al presidente, Michel Aoun, entro domani. Lo riferisce il portale informativo “Naharnet”, secondo il quale la bozza dovrebbe essere presentata questo pomeriggio o nella giornata di domani. Il sito rende noto che nessun incontro era previsto per ieri, in quanto le due parti avevano concordato di incontrarsi solo quanto Miqati avesse avuto dei nomi da proporre per la formazione del nuovo governo. Due giorni fa Aoun aveva espresso la speranza di assistere a “sviluppi positivi nei prossimi giorni” per quanto riguarda la formazione del governo. Secondo una nota dell’ufficio stampa della presidenza, nonostante la crisi sociale, economia e politica che sta attraversando il Paese, i prossimi giorni dovrebbero portare a sviluppi positivi “per avviare il rilancio del Libano in tutte le sue aree”.(Lib)