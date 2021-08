Frosinone: dissesto finanziario a Pignataro, richiesta pagamento per ex amministratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Gonfiavano” il bilancio comunale annoverando crediti dovuti per multe stradali che non avrebbero mai riscosso, per poter aggirare i vincoli di spesa imposti per controllare le uscite degli enti pubblici, ma così facendo hanno portato il comune di Pignataro Interamna nel frusinate al dissesto finanziario. Indagando su queste attività, la guardia di finanza ha ricondotto la responsabilità soggettiva del dissesto agli amministratori in carica dal 2011 al 2016, e ha richiesto che l’allora sindaco, il vice, 3 assessori, 7 consiglieri comunali e 2 revisori dei conti, pagassero di propria tasca. L’indagine coordinati dalla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, ha ricostruito le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del Comune di Pignataro Interamna, tra cui la scorretta imputazione dei così detti “residui attivi” scaturenti prevalentemente dalla gestione amministrativa e contabile delle violazioni al Codice della strada, elevate in passato dalla polizia locale di Pignataro Interamna mediante autovelox. (segue) (Rer)