Frosinone: dissesto finanziario a Pignataro, richiesta pagamento per ex amministratori (2)

- In particolare, attraverso l’esame dei bilanci, delle delibere e di altra cospicua documentazione, acquisita anche presso altri enti pubblici, nonché mediante l’audizione di diverse persone informate sui fatti, è emerso che, in realtà, lo scopo principale degli amministratori locali era quello di mantenere in bilancio residui attivi oramai inesigibili (prevenienti da contravvenzioni al Codice della Strada), disinteressandosi, poi, dell’iter di accertamento e riscossione delle stesse multe, al fine di poter effettuare spese non realmente sorrette da idonea copertura in bilancio. Di qui il disavanzo di amministrazione, accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione 2017, che è stato quantificato in 1.870.643,53 euro, dovuto in massima parte all'esistenza di residui attivi, per 6.510.987,86 euro ed al conseguente accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, pari ad 2.959.806,40 euro. Gli approfondimenti effettuati dal nucleo di polizia economico - finanziaria di Frosinone, hanno permesso di rilevare una grande mole di contravvenzioni non pagate, nonché l’inserimento nei bilanci di poste attive da parte dei pubblici ufficiali preposti, al fine di poter finanziare, in tal modo, le spese comunali, altrimenti non consentite dalla vigente legislazione che regola il funzionamento degli enti locali. (segue) (Rer)