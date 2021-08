Frosinone: dissesto finanziario a Pignataro, richiesta pagamento per ex amministratori (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali condotte hanno gravemente deteriorato la situazione finanziaria dell’ente comunale in argomento, falsando il risultato contabile della rendicontazione, cagionando, altresì, un considerevole dissesto finanziario. Al termine degli accertamenti contabili, è stato segnalato, inoltre, alla Procura regionale della Corte dei conti un danno erariale quantificato in circa 400mila euro, in quanto l’ente ha accumulato interessi passivi per la mancata o non tempestiva restituzione dell’anticipazione di tesoreria richiesta degli anni pregressi. In tale contesto, la Procura contabile, che ha diretto tutte le attività di indagine, ha successivamente promosso, innanzi alla sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Lazio, il giudizio per l'applicazione della sanzione pecuniaria, ammontante a circa 60mila euro, da irrogare nei confronti degli amministratori pubblici e dei revisori contabili pro tempore, i quali, in caso di condanna, saranno soggetti anche all’interdizione, per un periodo di dieci anni, a ricoprire incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, così come previsto dalla normativa sugli enti locali. (Rer)