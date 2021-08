Imprese: Intesa Sanpaolo, rafforzata partnership con Sace, primo S-loan con garanzia green

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo rafforza la partnership con Sace per consentire alle imprese italiane di accedere ai finanziamenti green e lancia S-Loan Climate Change, il primo finanziamento pensato per le Pmi e le Mid – Cap che intendono investire per contrastare gli effetti del cambiamento climatico e ridurre il proprio impatto ambientale attraverso progetti per una trasformazione sostenibile. Lo rende noto un comunicato stampa di Intesa Sanpaolo. S-Loan Climate Change, iniziativa unica nel panorama bancario, si inquadra – prosegue il comunicato - nell’ambito del programma strategico Motore Italia che, lanciato quest’anno, include investimenti per la transizione sostenibile, in coerenza anche con le linee guida del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Dopo aver ideato e proposto S-Loan Esg e S-Loan Diversity, finalizzati rispettivamente a investimenti di sostenibilità su tutte le tematiche ambientali, sociali e di governance e a quelli per favorire la parità di genere, con S-Loan Climate Change nasce un nuovo strumento destinato a indirizzare le scelte di investimento delle Pmi e delle Mid-Cap verso la riduzione dell’impatto sul cambiamento climatico. Grazie alla rinnovata partnership con Sace, il nuovo finanziamento S-Loan Climate Change – sottolinea il comunicato - prevede in abbinamento una garanzia Sace all’80 per cento per finanziare progetti di investimento green fino ad un importo di 15 milioni di euro e per una durata massima di 20 anni. La garanzia Sace è rilasciata attraverso un processo semplificato e digitalizzato a beneficio di progetti domestici decisivi per il futuro e in linea con i criteri di valutazione e la tassonomia definiti dall’Unione Europea, nell’ambito del Technical Expert Group sulla finanza sostenibile, quali: mitigazione e prevenzione dei cambiamenti climatici, riduzione delle attività inquinanti, protezione delle risorse idriche e marine, protezione e ripristino delle biodiversità e degli ecosistemi e circular economy. (segue) (Com)