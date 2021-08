Imprese: Intesa Sanpaolo, rafforzata partnership con Sace, primo S-loan con garanzia green (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo è da sempre molto attenta alla sostenibilità e agli investimenti Esg che sono annoverati tra gli obiettivi del Piano di Impresa che si sta concludendo. L’attenzione all’ambiente e all’inclusione sociale rappresentano aspetti di grande rilievo per una crescita sostenibile del Paese. In quest’ottica, Intesa Sanpaolo – sottolinea il comunicato - ha anche adottato regole per la riduzione dei finanziamenti nei settori carbone e oil e gas non convenzionale. L’adozione di queste misure rappresenta per la Banca un importante passo ulteriore per il contrasto al cambiamento climatico, nell’ambito di una pluriennale e articolata strategia di sostenibilità. Da qui al 2026, Intesa Sanpaolo programma erogazioni a medio lungo termine per oltre 410 miliardi di euro, di cui 120 destinati alle Pmi, con i quali contribuire attivamente alla ripresa economica del Paese in stretta correlazione con gli obiettivi del Pnrr approvato dalla Commissione europea. Sace – spiega il comunicato - ha un ruolo di primo piano nella transizione ecologica italiana. Dall’avvio, a dicembre scorso, dell’operatività legata al Green New Deal fino al 30 giugno 2021, grazie al suo intervento sono stati finanziati progetti per 1,5 miliardi. La società guidata da Pierfrancesco Latini ha già incontrato oltre 300 aziende potenziali beneficiarie dello strumento. Un’attenzione verso il green e la sostenibilità confermata anche dall’adozione da parte di Sace della Climate Change Policy: una serie di misure ad hoc per migliorare il contributo delle attività di business alla riduzione delle emissioni climalteranti e che introduce il divieto al supporto di progetti particolarmente impattanti per l’ambiente. (segue) (Com)