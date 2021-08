Arabia Saudita: revocato divieto di viaggio per i residenti espatriati in 20 paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita ha revocato il divieto di viaggio per i residenti espatriati in 20 paesi, imposto a febbraio per frenare la diffusione della pandemia di Covid-19. I viaggiatori che hanno ricevuto entrambe le dosi di vaccino in territorio saudita, riferisce il sito web d’informazione “Al Arabiya”, potranno ora tornare nel Regno senza essere messi in quarantena. I 20 paesi sono: Emirati Arabi Uniti, Libano, Egitto, India, Argentina, Germania, Stati Uniti, Indonesia, Irlanda, Italia, Pakistan, Brasile, Portogallo, Regno Unito, Turchia, Repubblica del Sud Africa, Svezia, Svizzera, Francia e Giappone. L'ambasciatore saudita in Libano, Walid al Bukhari, ha annunciato che sono state impartite istruzioni per revocare la sospensione dell'ingresso diretto nel Regno per i residenti che hanno ricevuto due dosi del vaccino prima della loro partenza dai Paesi dai quali l'ingresso è sospeso. Anche l'ambasciata del Regno al Cairo ha twittato la decisione di revocare la sospensione dell'ingresso diretto in Arabia Saudita per i residenti vaccinati. Il 2 febbraio scorso, il ministero dell'Interno dell'Arabia Saudita aveva imposto il divieto di ingresso per impedire o limitare la trasmissione di coronavirus Sars-CoV-2. A luglio, il ministero dell'Interno aveva annunciato che ai cittadini sauditi che hanno infranto le regole di viaggio sul Covid-19 sarebbe stato revocato il passaporto per tre anni, ricevendo anche multe salate. (Res)