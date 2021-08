Romania: riunione Consiglio supremo di Difesa incentrata su situazione in Afghanistan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno, Klaus Iohannis, ha convocato per oggi una riunione del Consiglio supremo di Difesa, dedicata alla situazione della sicurezza in Afghanistan e alle sue implicazioni per la Romania. Lo riferisce l'amministrazione presidenziale di Bucarest con un comunicato. Dall'inizio della crisi, più di 45 cittadini romeni sono stati evacuati dall'Afghanistan. Iohannis ha dichiarato di recente che le autorità di Bucarest continueranno le azioni di evacuazione dei cittadini afgani che hanno sostenuto l'attività dei militari romeni nel Paese, di coloro che beneficiano di borse di studio statali romene o che si trovano in condizioni difficili. La Romania, insieme ad altri Paesi, si sta impegnando ad aiutare queste persone sinché sarà possibile operare dall'aeroporto di Kabul. (Rob)