Milano: controlli della polizia locale su rete autostradale, in 87 alla guida dopo aver assunto alcol

- In concomitanza con l'intenso traffico per l'esodo dei vacanzieri nei fine settimana di agosto, la polizia di Stato ha intensificato i controlli nella rete autostradale della Lombardia, finalizzati sia alla prevenzione e repressione dei reati nelle aree di servizio che alla sicurezza stradale: particolare attenzione è stata posta al fenomeno dell'uso del telefono cellulare da parte degli automobilisti e alla guida in stato di alterazione alcolica. Tra i fatti più rilevanti occorsi la settimana scorsa, dal 16 al 22 agosto, si segnala la condotta pericolosa di un trasportatore che, alla guida di un mezzo pesante carico di azoto gassoso, invece di tenere le mani al volante stava consumando un pasto utilizzando una forchetta. Domenica 22 agosto le pattuglie della Sottosezione di Milano Ovest, di vigilanza sull'autostrada Milano-Genova, sono invece intervenute per il furto di merce nell'area di servizio di Dorno (Pv): gli agenti hanno individuato il gruppo di turisti sudamericani che, di ritorno da Sestri Levante, si era reso responsabile del furto ed era ripartito con il pullman. I poliziotti hanno individuato e bloccato il veicolo: l'autrice del furto, una cittadina argentina, è stata denunciata. Per la responsabile del gruppo turistico, una cittadina peruviana che è risultata irregolare sul territorio nazionale, sono state avviate le procedure di espulsione. Tredici automobilisti sono stati sanzionati, inoltre, perché, durante la guida, erano distratti dall'utilizzo del cellulare. Negli ultimi sette giorni, invece, sono stati sanzionati sull'intero territorio lombardo 87 conducenti trovati alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, di cui la maggior parte, 64, con un tasso alcolemico tale da dover essere denunciati all'autorità giudiziaria. Quattro le persone che sono state trovate alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti. (Com)